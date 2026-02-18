Muğla'da evde çakmak gazı patlaması: 7 yaralı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir evde çakmak gazı soludukları iddia edilen 7 kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Havana Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre; F.D. (18), B.D. (19), A.D., (16), S.G. (18), A.G.B. (17), T.D. (18) ve D.C.D. (17) evde çakmak gazı solumaya başladı. Daha sonra F.D., çakmakla sigara yakmak istediği sırada patlama oldu. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

