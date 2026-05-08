Annesi tarafından şikayet edilen kişi hakkında "evde sigara içmeme" kararı

Annesinin şikayeti üzerine mahkeme, evde sigara içtiği ve huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle M.C.T'nin 1 ay süreyle evde sigara içmesini yasakladı. Ayrıca, M.C.T, annesine karşı tehdit ve hakaret içeren davranışlarda bulunmaması için tedbir altına alındı.

Annesi tarafından huzursuzluk çıkardığı ve sigara içtiği gerekçesiyle evden uzaklaştırılması istenen kişi hakkında, 1 ay süreyle açık alanları dahil olmak üzere "evde sigara içmemesine" karar verildi.

Çekmeköy'de yaşayan Ş.T, oğlu M.C.T'nin huzursuzluk çıkardığını, evde sürekli sigara içtiği için rahatsız olduğunu ve oğlunun eve yardımda bulunmadığını belirterek, Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Anne, mahkemeye verdiği dilekçede, oğluyla mahkemelik olmak istemediğini vurgulayarak, sadece oğlunun evden biraz uzaklaşmasını istediğini kaydetti.

Talebi değerlendiren Anadolu Aile Mahkemesi ise 1 ay süreyle geçerli olmak üzere, M.C.T'nin annesine karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Mahkeme, M.C.T'nin tedbir süresince açık alanları dahil olmak üzere evde sigara içmemesine hükmetti.

Kararda, tedbire uymadığı takdirde M.C.T. hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
