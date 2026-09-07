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Evde kardeşleri tarafından ölü bulundu

Evde kardeşleri tarafından ölü bulundu
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ESKİŞEHİR’de Nurdan Şen (58), annesi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu evinde ölü bulundu.

ESKİŞEHİR'de Nurdan Şen (58), annesi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu evinde ölü bulundu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'nde 7 katlı binanın ikinci katında annesi ve 2 kardeşiyle oturan Nurdan Şen, kız kardeşi tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şen'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Nurdan Şen'in ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Şen'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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