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Domaniç'te Ahşap Ev Yangını 3 Saatte Söndürüldü

Domaniç'te Ahşap Ev Yangını 3 Saatte Söndürüldü
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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde, saat 03.30 sıralarında kullanılmayan bir ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede samanlığa ve başka bir evin çatısına sıçradı. Köylülerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, yakındaki samanlık ve başka bir eve sıçradı. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde, saat 03.30 sıralarında Fikret Uysal'a ait kullanılmayan ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede samanlığa ve aynı kişiye ait bir evin çatısına sıçrayan alevler büyüdü. Köylüler yangına kepçe, tanker, su kovaları ile müdahale ederken, itfaiye ekiplerine haber verdi. Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ve 4 su tankeri ile 3 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Ekiplerin 3 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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