Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Projesi Toplantısı Bandırma'da Gerçekleşti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından "Evcil Hayvan Genetik Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Entegre Projesi" konulu toplantı gerçekleştirildi.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay'ın başkanlığındaki toplantı Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya aralarında üniversitelerin de bulunduğu 15 kurumun yetkilileri katıldı.
Kaynak: AA / Tarık Köse - Güncel