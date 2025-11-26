Haberler

Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Projesi Toplantısı Bandırma'da Gerçekleşti

Güncelleme:
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın evcil hayvan genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı amacını taşıyan projesi için bir toplantı yapıldı. Toplantıya 15 farklı kurumun yetkilileri katıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından "Evcil Hayvan Genetik Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Entegre Projesi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay'ın başkanlığındaki toplantı Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya aralarında üniversitelerin de bulunduğu 15 kurumun yetkilileri katıldı.

