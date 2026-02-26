Haberler

Avrupalı Belediye Başkanlarından İBB'ye ziyaret

Güncelleme:
Avrupa Şehirler Birliği ve B40 Balkan Şehirleri Ağı heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek dayanışma mesajları verdi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, konuk heyetle birlikte cezaevi ziyaretinde bulunduklarını açıkladı.

Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) ile B40 Balkan Şehirleri Ağı heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti.

İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen ziyarette, heyet, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından karşılandı.

Ziyaretin ardından konuşan Aslan, heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Eurocities ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanlarının ilk günlerden itibaren yanlarında olduklarını dile getirdi.

Aslan, bu ziyaretin, aralarındaki dayanışmanın en somut göstergesi olduğunu ifade ederek, "Konuk heyetin Ekrem Başkan ile cezaevinde görüşme talebi, Adalet Bakanlığı tarafından maalesef yine geri çevrilmiştir. Buna rağmen, birazdan birlikte Silivri'ye giderek, başkanımıza desteğimizi oradan bir kez daha ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu, ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür ederek, eşi Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesajı okudu.

Eurocities Başkanı ve Gent Belediye Başkanı Mathias de Clercq da Dilek İmamoğlu'na Gent şehrinin simgesi bir ejderha hediye etti.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Jean-Luc Romero ise Paris Şehir Konseyi'nin onayıyla Ekrem İmamoğlu'na fahri hemşerilik beratı verme kararı aldıklarını kaydederek, Dilek İmamoğlu'na beratı takdim etti.

Ziyarette, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da yer aldı.

Heyet, ziyaretin ardından İBB Başkanvekili Aslan ile birlikte Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Cezaevi önünde yapılan açıklamanın ardından heyet Silivri'den ayrıldı.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar
