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EÜ Çocuk Gelişimi Bölümü'nde mezuniyet heyecanı

EÜ Çocuk Gelişimi Bölümü'nde mezuniyet heyecanı
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Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden 38 öğrenci, düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. Dekan ve bölüm birincisinin konuşmalarının ardından kepler havaya atıldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde öğrenim gören 38 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Okulda düzenlenen program öğrencilerin tören alanına giriş yapmasıyla başladı.

Dekan Prof. Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan, törende EÜ'nün öğrenci odaklı, kaliteyi önceleyen ve araştırma üniversitesi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bölüm birincisi Elif Nur Kırlı da mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda geleceğe dair umutların filizlendiği önemli bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından bölüm birincisi Kırlı, geleneksel mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla tören tamamlandı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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