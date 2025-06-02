Etna Yanardağı'nda Patlama: Turistler Korkuyla Kaçtı

Etna Yanardağı'nda Patlama: Turistler Korkuyla Kaçtı
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda turistlerin bulunduğu sırada meydana gelen patlama anları güvenlik kameralarına yansıdı. Patlama sırasında oluşan lav ve kül akıntısı, turistlerin ziyaret ettiği bölgeyi tehdit etmedi. Uçuşlar ise farklı havalimanlarına yönlendirildi.

- Etna Yanardağ'ında turistlerin olduğu sırada patlama yaşandı

SİCİLYA - İtalya'daki Etna Yanardağı'nda turistlerin olduğu sırada patlama meydana geldi. Turistlerin korku ve panikle bölgeden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna, yeniden faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Etna Gözlemevi, patlamanın yanardağın güneydoğusunda meydana geldiğini belirtti. Patlama, turistlerin ziyareti sırasında meydana geldi. Turistlerin korku ve panikle bölgeden kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı. Dağın patlama sırasında püskürttüğü lav ve kül akıntısının zirveye yakın bir nokta olan ve turist gezilerinin son bulduğu Aslan Vadisi'ne ulaşmadığı kaydedildi.

Patlama nedeniyle bölgeye olan uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirildi. Patlamada can ve mal kaybı ise bildirilmedi.

Etna Yanardağı'nda en son kayda değer patlama geçtiğimiz şubat ayında meydana gelmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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