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Etna'nın kül bulutu yaklaşık 4 km yüksekliğe ulaştı, hava sahası uçuşa kapatıldı

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Etna'nın kül püskürtmesiyle oluşan bulut yaklaşık 4 kilometre yüksekliğe ulaştı; INGV havacılar için kırmızı kodlu uyarı yayımladı. Etna üzerindeki hava sahası uçuşa kapatılırken Katanya Havalimanı'nda iniş-kalkış sayısına sınırlama getirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağ Etna'nın yoğun biçimde kül püskürtmesi, hava ulaşımında aksaklıklara neden oldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, sabah saatlerinde Etna Yanardağı'nın kül püskürtmesi sonucu oluşan volkanik kül bulutu, yaklaşık 4 kilometre yüksekliğe erişti.

Yanardağın püskürttüğü yoğun kül sebebiyle İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlemevi'nden bölgeden geçen havacılar için "kırmızı" kodlu uyarı yayımlandı ve Etna üzerindeki hava sahası uçuşa kapatıldı.

Etna Yanardağı'na yakın konumda bulunan Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini (Fontanarossa) Havalimanı'ndan yapılan ve bu havalimanına düzenlenen seferler de volkanik faaliyetten etkilendi. Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçakların sayısına sınırlama getirildi.

Etna Yanardağı'nda 14-15 Eylül'de yaşanan benzer kül püskürtme faaliyeti, bölgede hava ulaşımını olumsuz etkilemiş ve Katanya Havalimanı'nın uçuşlara kapanmasına, sefer iptallerine yol açmıştı.

Etna'da bu yıl yaz aylarında da gözlemlenen yoğun volkanik faaliyetler, tatil için Sicilya'yı tercih eden pek çok turisti de olumsuz etkilemişti.

Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olma özelliği taşıyan, Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda son aylarda yoğun kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

Kaynak: AA
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