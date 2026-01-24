Haberler

Sağlık çalışanları, "Türkülerle Şifa" konseri verdi

Güncelleme:
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarından oluşan müzik topluluğu, TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Demirhan yönetiminde 'Türkülerle Şifa' konseri düzenledi. Konserde dinleyiciler, sevilen türkülere eşlik etti.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarından oluşan müzik topluluğu, "Türkülerle Şifa" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'daki konserde, TRT Türk Halk Müziği ses sanatçısı Özgür Demirhan'ın şefliğindeki koro, sevilen türkülerden oluşan repertuvarıyla dinleyiciyle buluştu.

Program boyunca dinleyiciler, seslendirilen türkülere eşlik etti. Programa Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de katıldı.

