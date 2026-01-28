Haberler

Etiyopya ve ABD savunma işbirliği konusunda mutabakata vardı

Etiyopya ve ABD, barış, güvenlik ve ulusal çıkarların korunması konularında ortak mutabakata vardı. İki ülke arasında askeri ilişkilerin güçlendirilmesi ve savunma işbirliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor.

Etiyopya ile ABD, terörle mücadele dahil olmak üzere barış, güvenlik ve ulusal çıkarların korunması konularında ortak mutabakata vardı.

Etiyopya medyasında yer alan haberlere göre, Etiyopya Savunma Bakanı Aisha Mohamed ile ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Dagvin Anderson, Addis Ababa'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yayımlanan bildiride, ikilinin iki ülke arasında askeri düzeyde ilişkilerin güçlendirilmesini ve savunma alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesini ele aldığı kaydedildi.

Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetlerinin (ENDF), basım biriminden yapılan açıklamaya göre, Mohamed, Etiyopya ile ABD arasında uzun yıllara dayanan bir ortaklık bulunduğunu belirterek ilişkilerin daha üst düzeye taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

ABD ile savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığını ifade eden Mohamed, mutabakat kapsamında barış ve güvenlik hedeflerinin ilerletilmesinin amaçlandığını aktardı.

İki ülkenin karşılıklı fayda ve eşitlik temelinde ulusal çıkarlarını korumak için yakın işbirliği içinde çalışmayı taahhüt ettiğini vurgulayan Mohamed, terörle mücadele dahil barış ve güvenlik konularında da ortak çalışma yürütme konusunda ortak anlayışa ulaşıldığını kaydetti.

AFRICOM Komutanı Anderson de Etiyopya ziyaretinin, Etiyopya Hava Kuvvetlerinin 90. kuruluş yıl dönümüne katılma ve iki ülke arasındaki tarihi bağları değerlendirme açısından anlamlı bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Anderson, görüşmelerde yalnızca geçmiş ilişkilerin değil, aynı zamanda ortak bölgesel güvenlik sorunlarının ele alındığını ve ikili savunma işbirliğinin genişletilmesinin değerlendirildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
