Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Etiyopya'nın doğusunda meydana gelen tren kazasında en az 14 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.Yerel Dire televizyon kanalının yerel yetkililere dayandırdığı salı günkü haberine göre kaza, aynı gün yerel saatle 02.00 civarında tren, Cibuti yakınlarındaki sınır kasabası Dewele'den Dire Dawa kentine doğru yol alırken meydana geldi.Yerel yetkililer, kazada en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığını teyit etti.

TREN PARÇALARI ETRAFA SAÇILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Etiyopya'nın tarihi demiryolu hattı üzerinde bulunan Dire Dawa-Dewele güzergahı boyunca etrafa dağılmış tren parçaları görülüyor.