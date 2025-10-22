Haberler

Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Güncelleme:
Haberler
Etiyopya'nın doğusunda meydana gelen tren kazasında en az 14 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 29 kişi de yaralandı. Olay, Dewele'den Dire Dawa'ya giden bir trenin çarpmasının ardından gerçekleşti.

Etiyopya'nın doğusunda meydana gelen tren kazasında en az 14 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.Yerel Dire televizyon kanalının yerel yetkililere dayandırdığı salı günkü haberine göre kaza, aynı gün yerel saatle 02.00 civarında tren, Cibuti yakınlarındaki sınır kasabası Dewele'den Dire Dawa kentine doğru yol alırken meydana geldi.Yerel yetkililer, kazada en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığını teyit etti.

TREN PARÇALARI ETRAFA SAÇILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Etiyopya'nın tarihi demiryolu hattı üzerinde bulunan Dire Dawa-Dewele güzergahı boyunca etrafa dağılmış tren parçaları görülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
