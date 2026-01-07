Haberler

Etiyopya'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü, 65 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etiyopya'nın Afar bölgesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu en az 22 göçmen yaşamını yitirdi, 65'ten fazla kişi yaralandı. Yaralıların durumu kritik, göçmenler yasadışı aracıların kurbanı oldu.

ADDİS ABABA, 7 Ocak (Xinhua) -- Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesinde meydana gelen trafik kazasında en az 22 Etiyopyalı göçmen hayatını kaybetti, yaklaşık 65 göçmen de yaralandı.

Afar Bölge Yönetimi İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada kazanın salı günü şafak vakti göçmenlerin bulunduğu bir kamyonun devrilmesi sonucu yaşandığı belirtildi.

Çevredeki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınan yaralıların birçoğunun kritik durumda olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Kamyon, göçmenlerle doluydu. Yasadışı aracıların kandırdığı bu göçmenler, gidecekleri yoldaki tehlikelerin farkında değildi" ifadelerine yer verildi.

Son yıllarda kendilerini çaresiz hisseden Etiyopyalı göçmenler, Cibuti üzerinden Kızıldeniz'i geçerek Yemen yoluyla Ortadoğu'ya ulaşmaya çalışıyor. Bu göçmenlerin çoğunun nihai hedefinin iş bulma umuduyla Suudi Arabistan'a gitmek olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Birden sahneye fırlayıp kürsüdeki belediye başkanına böyle saldırdı