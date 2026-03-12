Haberler

Etiyopya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Heyelanda En Az 30 Kişi Öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen şiddetli yağışlar, heyelanlara neden oldu ve en az 30 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, ulaşımda aksaklıklar yaşandığını ve kurtarma çalışmalarında zorluklar olduğunu bildirdi.

ADDİS ABABA, 12 Mart (Xinhua) -- Etiyopya'nın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Güney Etiyopya eyaletine bağlı Gamo Bölgesi yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada heyelanların salı günü şiddetli yağışlar nedeniyle meydana geldiğini, yağışların üç ilçedeki birçok yerleşimde sel baskınlarına yol açtığını bildirdi.

Yetkililer, toprak kaymalarından kaynaklanan enkaz ve sel sularının toplu taşıma güzergahlarını kapattığını, ulaşımı aksattığını ve etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını bildirdi.

Eyalet Başkanı Tilahun Kebede hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, heyelanlardan etkilenenlere gerekli tüm desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Kebede, "Yağmur mevsimi devam ettiği için benzer olaylar yeniden yaşanabilir. Riskli bölgelerde yaşayanlara gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu

Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı