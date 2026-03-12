Etiyopya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Heyelanda En Az 30 Kişi Öldü

ADDİS ABABA, 12 Mart (Xinhua) -- Etiyopya'nın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Güney Etiyopya eyaletine bağlı Gamo Bölgesi yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada heyelanların salı günü şiddetli yağışlar nedeniyle meydana geldiğini, yağışların üç ilçedeki birçok yerleşimde sel baskınlarına yol açtığını bildirdi.

Yetkililer, toprak kaymalarından kaynaklanan enkaz ve sel sularının toplu taşıma güzergahlarını kapattığını, ulaşımı aksattığını ve etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını bildirdi.

Eyalet Başkanı Tilahun Kebede hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, heyelanlardan etkilenenlere gerekli tüm desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Kebede, "Yağmur mevsimi devam ettiği için benzer olaylar yeniden yaşanabilir. Riskli bölgelerde yaşayanlara gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

