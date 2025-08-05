Etiyopya'da İnsan Kaçakçılığı Suçuna İdam Cezası

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Etiyopya'da, insan kaçakçılığı nedeniyle 5 kişi idam cezasına çarptırıldı. Karar, bir deniz kazasında 55 kişinin ölümü sonrası alındı. Yetkililer, insan kaçakçılığıyla mücadelenin güçlendirileceğini belirtti.

Etiyopya'da, 5 kişinin insan kaçakçılığı suçundan idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Afrika Boynuzu'ndan Kızıldeniz ve Yemen üzerinden Körfez ülkelerine yapılan insan kaçakçılığı faaliyetleriyle bağlantılı 5 kişi idama mahkum edildi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, kararın 3 Ağustos'ta Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında meydana gelen ve düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 55 kişinin hayatını kaybettiği deniz kazasının ardından alındığını belirtti.

Yetkililer, 5 kişinin idam edilmesine ilişkin kararın insan kaçakçılığıyla mücadelede dönüm noktası olduğu vurgularken, soruşturmaları güçlendirmek ve mağdurları korumak amacıyla kolluk kuvvetleri ve yargı organları bünyesinde özel birimler kurulduğu bilgisini paylaştı.

İdam cezasının yasal olduğu ancak nadiren uygulandığı ülkede, son idam cezası infazı 10 yılı aşkın süre önce yapılmıştı.

Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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