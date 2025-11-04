Haberler

Etiyopya'da Afrika Hastalık Kontrol Merkezi Eğitimi Başladı

Güncelleme:
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Çin tarafından inşa edilen Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Merkezi, Afrika genelinde halk sağlığı kapasitesini artırmak için üç haftalık bir eğitim atölyesi düzenledi.

ADDİS ABABA, 4 Kasım (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Çin tarafından inşa edilen Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Merkezi'nin ana binası, 3 Kasım 2025.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi pazartesi günü, Afrika genelinde halk sağlığı kapasitesini geliştirmek amacıyla üç haftalık bir eğitim atölyesi düzenledi. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
