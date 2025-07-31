Etiyopya'da 700 Milyon Fidan Dikme Kampanyası Başlatıldı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in öncülüğünde yürütülen "Yeşil Miras Girişimi" kapsamında, ülkede bir günde 700 milyon fidan dikilmesi hedefiyle ağaçlandırma kampanyası başlatıldı.

Yerel medyada yer alan habere göre, sabah saatlerinde açıklama yapan Ahmed, ülke genelinde bir günde 700 milyon fidan dikme kampanyasını başlattığını duyurdu.

X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "GreenLegacy" etiketiyle de vatandaşlara çağrı yapan Ahmed, "Bu yılki tek günlük fidan dikimi kampanyamıza sabah erken saatlerde başladık. 7. yılımızdaki hedefimiz: 700 milyon fidan. Bunu birlikte başaralım." ifadelerini kullandı.

Ahmed, ülke genelinde başlatılan kampanya için milyonlarca Etiyopyalının seferber olduğunu vurguladı.

Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamada da bugün için hedeflenen 700 milyon fidan dikimiyle rekor kırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeşil Miras Girişimi" kapsamında, 2025 yılı boyunca ülke genelinde 7,5 milyar fidan dikilmesinin planlandığı, bu fidanların 2,5 milyarının toprakla buluştuğu aktarıldı.

Son 6 yılda Etiyopya genelinde 40 milyardan fazla fidan dikildiği belirtilen açıklamada, bunun ülkenin çevresel restorasyon konusundaki kararlılığını yansıttığının altı çizildi.