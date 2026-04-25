Etiyopya Başbakanı Ahmed ile Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit ekonomik iş birliğini görüştü

PORT Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ekonomik iş birliği ve yatırımları artırma konularını ele aldı.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Mayardit'i başkent Addis Ababa'da ağırladığını belirtti.

Etiyopya'ya iki günlük resmi ziyaret düzenleyen Mayardit, burada resmi törenle karşılandı.

Ahmed, bu ziyaretin, iki ülke arasındaki "güçlü ve köklü bağların bir göstergesi" olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mayardit ile bölgeyi ve iki ülkenin ortak geleceğini şekillendiren meseleler üzerine ikili görüşme yaptıklarını belirten Ahmed, ekonomik iş birliğini önceliklendirerek, yatırımları artırma ve daha güçlü ortaklıklar yoluyla fırsatları genişletme imkanlarını ele aldıklarını kaydetti.

Ahmed, "Ayrıca ülkelerimizin kaydettiği ilerlemelere dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.