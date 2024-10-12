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Etimesgut'ta Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Başladı

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Başkent Etimesgut'ta düzenlenen ilk Uluslararası Kent Tiyatro Festivali 'Etimesgut KentFest', Haldun Taner'in 'Vatan Kurtaran Şaban' oyununun prömiyeriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Festival, 8 ülkeden sanatçıları bir araya getirerek 26 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Başkentte, ilk kez düzenlenen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali "Etimesgut KentFest" başladı.

Festivalin ilk gününde Etimesgut'taki 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM) Kent Tiyatrosu Sahnesi'nde Haldun Taner'in yazdığı, Erdal Ozan Metin'in yönettiği, "Vatan Kurtaran Şaban" oyununun prömiyeri sanatseverlerle buluştu.

Oyun öncesi sahnede konuşan Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, kültür ve sanattaki ayrıcalıkların, daha iyi geleceklere ve birleştirici gücünü odağa yerleştirmesi için olduğunu söyledi.

Kent tiyatrosunun 25 yılın ardından seyirciyle buluştuğunu belirten Beşikçioğlu, "İçerde 20 tane mesleğinde inatçı, yarınlara umutla bakan güçlü gencecik oyuncular var. Ben bu oyuncuları sizlere emanet ediyorum." dedi.

Beşikçioğlu'nun teklifiyle, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran'ın eş sanat yönetmenliğinde hayata geçirilen festival, 8 ülkeden sanatçıları ağırlayacak.

"Etimesgut KentFest" kapsamında ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos'un "Alarme", Portekizli yönetmen Tiago Rodrigues imzalı Portekiz-Fransa ortak yapımı "Antony and Cleopatra" oyunlarının yanı sıra disiplinlerarası üretimleri, dans, tiyatro, müzik, enstalasyon disiplinlerine yer veren TorkDance'in "SIR" ve Brezilyalı koreograf Vania Vaneau'nun "BLANC" adlı gösterileri de sanatseverlerle buluşacak.

Festival 26 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

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