Ankara'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Etiler Mahallesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu