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Etimesgut'ta hafif ticari araç alev topuna döndü

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Olay anları kameraya yansıdı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, yanarak kullanılmaz hale geldi. Aracın alev topuna döndüğü o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, aksam saatlerinde Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Zirve Caddesi üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti. Alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı. Hafif ticari araç alev topuna dönerken, ihbarla olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürdü.

Öte yandan, hafif ticari aracın alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı. Kullanılamaz hale gelen araçtan çıkan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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