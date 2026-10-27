Etimesgut'ta drift yapan 16 şüpheli trafik güvenliğini tehlikeye atıp gözaltına alındı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla "drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut'ta bir grubun araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare ederek trafik güvenliğini tehlikeye soktukları tespit edildi.

Bu kapsamda ihbar tutanakları ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda kimlikleri belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA