Etimesgut'ta drift yapan 16 şüpheli trafik güvenliğini tehlikeye atıp gözaltına alındı

Etimesgut'ta drift yapan 16 şüpheli trafik güvenliğini tehlikeye atıp gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut'ta bir grubun araçlarını tehlikeli şekilde kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu tespit etti. İhbar tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek kimlikleri belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla "drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut'ta bir grubun araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare ederek trafik güvenliğini tehlikeye soktukları tespit edildi.
Bu kapsamda ihbar tutanakları ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda kimlikleri belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA