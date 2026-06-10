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Başkentte bıçakla kavgada 16 yaşındaki genç öldü

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Ankara Etimesgut'ta iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki K.A. hayatını kaybetti, şüpheli T.E. ve babası gözaltına alındı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta lise öğrencisi T.E. (17) ile K.A. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E, K.A'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, şüpheli T.E. ile babası B.E'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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