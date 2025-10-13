Haberler

Etimesgut'ta AVM'de Kavga: Sandalyeler Fırlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut ilçesindeki bir AVM'de iki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay yerinden cep telefonuyla görüntü alınırken, polis duruma müdahale etti.

havada uçuştuğu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. AVM'nin yemek katında oturan iki grup arasında 'ne bakıyorsun' sözleriyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sandalyeleri fırlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Kavga, cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Görüntü Türkiye'den! İzlerken insanlığımızdan utandık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu

Bir anda yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Görüntü Türkiye'den! İzlerken insanlığımızdan utandık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.