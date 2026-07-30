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Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı
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- Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi

Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Bu kapsamda aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında arama yapıldı.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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