Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine "zimmet" soruşturması

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'nde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle 4 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi. Sayıştay denetiminde aşevi ve yemek alımı işlemlerinde usulsüzlükler belirlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "zimmet" suçundan 4 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş'nin hesap bilgilerinde usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş kasa sorumlu personeli H.B. hakkında "zimmet" suçundan gözaltı kararı verildi.

Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararlarına istinaden şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı ve tüm zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mahalleyi sokağa döken patlama
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bakanlar zirvesine damga vuran an
Yok böyle gol! Haberi okuyanlar 'Bu resmen şike' diyor

Yok böyle gol! Haberi okuyanlar "Bu resmen şike" diyor
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı

Oğul annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı, anne ise polisi tokatladı
Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mahalleyi sokağa döken patlama
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Otel odasında yakalanmıştı! Cep telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı