Etimesgut Belediyesi Yetersiz Durumdaki Ailelerin Çocuklarını Ücretsiz Sünnet Ettiriyor

Etimesgut Belediyesi, maddi durumu yetersiz ailelerin 4-10 yaş arası çocuklarını ücretsiz sünnet ettirdi.

Bugün başlayan ve 20 gün sürecek sünnet hizmeti, Bağlıca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde veriliyor.

Etimesgut Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Çetin Keleş, yaklaşık 250 kayıt aldıklarını, aileleri sünnet için kayıt sırasını göz önünde bulundurarak oluşturdukları randevuya göre çağırdıklarını söyledi.

Sünnet için kayıt almaya devam edeceklerini bildiren Keleş, "Bu seneki hedefimiz 400 çocuğumuzu sünnet etmek." dedi.

Keleş, sünnet olan çocukları, kendileri için hazırlanmış odalarda ziyaret ederek, hediyeler verdi.