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Etimesgut'ta yolsuzluk soruşturmasında başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44'ü tutuklanmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan 55 şüpheliden aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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