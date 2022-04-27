ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRÜ UZUN GÖREVDEN ALINDI - Haberler

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ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRÜ UZUN GÖREVDEN ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRÜ UZUN GÖREVDEN ALINDI

ET ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.

ET ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve  Sezai Aydın görevden alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Et ve Süt Kurumu, Hüseyin Aydemir, Sezai Aydın, Osman Uzun, Güncel, Haberler

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