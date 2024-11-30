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ESVAK'ın İkinci Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

ESVAK'ın İkinci Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti
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Eskişehir Mezunları ve Eskişehir'den Yetişenler Vakfı (ESVAK), 31 yıllık geçmişiyle Eskişehir'de öğrencilere destek vermeye devam ediyor. İkinci genel kurul toplantısında burslu öğrencilerin katkıları vurgulandı.

Eskişehir Mezunları ve Eskişehir'den Yetişenler Vakfının (ESVAK) ikinci genel kurul toplantısı, Ali Güven Uygulama Oteli'nde yapıldı.

Genel Başkan Sedat Kara'nın da yer aldığı programa, vakfın burslu öğrenci ve mezunları katıldı.

Toplantıda söz alan ESVAK Eskişehir Şube Başkanı Diş Hekimi Ozan Köroğlu, vakfın 31 yıllık mazisiyle kente katkı sağlamaya çalıştığını belirterek, önceliklerinin Eskişehir'de okuyan öğrencilere destek vermek olduğunu söyledi.

Vakıf bünyesindeki eğitimciler aracılığıyla öğrencilere manevi destek de sağlandığını dile getiren Köroğlu, "Üniversite hayatlarında akademik anlamda karşılaşabileceği sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktayız. Ayrıca bir taraftan yeni burslu öğrenciler bulup bir taraftan da mezun ettiğimiz burslu öğrencilerimizi takip ederek onların arasında köprü vazifesi yapmaktayız. Burada vakfımızın kurucu heyetindeki ağabeylerimizle yeni burs almayan başlayan öğrenci kardeşlerimizi buluşturduk. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar dileriz." diye konuştu.

Vakıfla 2019 yılında tanıştığını anlatan burs alan eski öğrencilerden endüstri mühendisi Tuğçe Kanmaz da öğrencilik hayatı boyunca aile gibi olduklarını belirtti.

Kanmaz, "Vakıftan destek aldığım süre boyunca gerek eğitimim gerekse sosyal yaşantım açısından farklı konularda kendimi geliştirdim, vakfın yürüttüğü projelerde bulundum. Toplantılar ve öğretici buluşmalarla vakıfta verimli bir zaman geçirdim. Vakıf, öğrencilik hayatım boyunca elimi üzerimden çekmedi." dedi.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel
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