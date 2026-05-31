Estonya, Rusya sınırına ilk sabit anti-İHA sistemlerini kurdu

Estonya, Rusya ile olan doğu sınırında ilk sabit insansız hava aracı tespit ve gözetleme sistemlerini devreye aldı. Yıl sonuna kadar sınırın tamamının anti-İHA sistemleriyle donatılması hedefleniyor.

Estonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya sınırının tamamının yıl sonuna kadar anti-İHA sistemleriyle donatılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, ilk sistemlerin, Estonya-Letonya-Rusya üçlü sınır noktasından Luhamaa sınır kapısına kadar uzanan güneydoğu kara sınırındaki üç ayrı bölüme yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Estonya İçişleri Bakanı Igor Taro, ilk sistemlerin kurularak faaliyete geçtiğini belirterek, bunun ülke genelinde kurulması planlanan İHA izleme ağının başlangıcı olduğunu vurguladı.

Taro, son dönemde yaşanan İHA olaylarının tehdit değerlendirmelerini haklı çıkardığını belirterek, "Doğu sınırımız iyi korunuyor. Geliştirilen İHA tespit ve izleme kabiliyetleri, Estonya'nın yanı sıra Avrupa genelinde de güvenlik hissini artıracaktır." dedi.

Açıklamada, sınırın diğer bölümlerine kurulacak gözetleme ekipmanları için ihale süreçlerinin sürdüğü, inşaat ve hazırlık çalışmalarının ise planlandığı şekilde ilerlediği belirtildi.

Ayrıca ek gözetim gerektiren bölgelerde Estonya Polis ve Sınır Muhafaza Kurumu tarafından mobil izleme sistemlerinin de kullanılacağı aktarıldı.

Estonya'nın doğu sınırındaki inşaat çalışmaları ile İHA gözetleme kapasitesinin artırılmasına yönelik projelerin, Avrupa Birliği'nin eş finansman desteğiyle yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
