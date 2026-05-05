Estonya: Rusya 2027'de muharebeye hazırlık kapasitesini yeniden kazanabilir

Estonya Savunma Kuvvetleri (EDF), Rusya'nın gelecek yıl muharebeye hazırlık kapasitesini yeniden kazanabileceğini, buna karşı kendi hazırlık seviyelerini artırmaları gerektiğini bildirdi.

EDF'nin 4 Mayıs'ta yayımlanan ve geçen yılın gelişmelerini özetleyen yıllık raporunda, Ukrayna'daki ağır kayıplara rağmen Rusya'nın askeri reformlarını sürdürdüğü vurgulandı.

Raporda, Ukrayna'daki tecrübelerin orduya entegre edilmesi gerektiği, böylece daha düşük maliyetlerle yüksek etkili sonuçlar elde edilebildiği belirtildi. Raporda yer verilen yeni sistemler arasında "insansız sistemler" de yer aldı.

Raporda görüşlerine yer verilen EDF Komutanı Andrus Merilo, mevcut eğilimlerin "Ukrayna'daki savaşın, Rusya'nın Estonya'ya karşı harekat yürütemeyecek hale getirildiği bir sonuçla bitmeyeceğini" gösterdiğini ifade etti.

Merilo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "iktidarda kalma umudunun ülkesini savaşta tutmaya" bağlı olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna savaşından çıktıktan sonra askeri hazırlığını yeniden tesis edeceğine dikkati çeken Merilo, bunun Rusya'nın yeni hedefler arayıp, bu hedefleri istikrarsızlaştırma faaliyetlerine zemin hazırlayacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Merilo, Rusya'nın 2027'de muharebeye hazırlık kapasitesini yeniden kazanacağını ve uygun bir fırsatın ortaya çıkması durumunda askeri güç kullanacağını vurguladı.

Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesinin muhtemel olduğuna işaret eden Merilo, doğrudan bir saldırının kesin olmadığını ancak hiçbir ihtimalin dışlanamayacağını ifade etti.

Klasik hazırlığın artık yeterli olmadığını, caydırıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Merilo, EDF'nin "zafere hazır" vizyonunun savaşı önlemeyi, savaş çıkarsa da başından itibaren durdurup kazanmayı hedeflediğini kaydetti.