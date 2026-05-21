Haberler

Estonya Dışişleri Bakanlığı, dezenformasyon gerekçesiyle Rusya'nın Tallin Maslahatgüzarı'nı çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Rusya'nın dezenformasyon kampanyası nedeniyle Tallin Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa çağırdı. Rusya'nın yalan iddialarını reddeden Tsahkna, NATO'ya yönelik tehditlere karşı uyarıda bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'nın ülkelerine yönelik dezenformasyon kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle Rusya'nın Tallin Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Tsahkna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Tallin Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığını, Rusya'nın dezenformasyon kampanyasını şiddetle kınadıklarının kendisine iletildiğini belirtti.

Rusya'nın yanlış suçlamalar ve kasıtlı provokasyonlar yaydığını savunan Tsahkna, "Şüpheye yer bırakmayalım. Estonya, topraklarının veya hava sahasının Rusya'ya karşı saldırılar için kullanılmasına izin vermemiştir. Bu iddialar yalan ve Rusya bunu bilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tsahkna, Estonya ve Baltık ülkelerinde insansız hava araçlarının (İHA) görülmesinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam ettirdiği savaşın bir sonucu olduğuna işaret ederek "Estonya, propaganda ve tehditlerden korkmuyor. Bir NATO müttefikine yönelik tehdit, tüm NATO'ya yönelik bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Bu arada Rus hava sahasından gelen İHA'lar son aylarda birçok defa Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya'da düşmüştü.

Yetkililer, bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduklarını, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotalarından saptıklarını doğrulamıştı.

Rusya; Letonya, Litvanya ve Estonya'nın hava sahalarını Ukrayna'ya ait İHA'lara açtığını iddia etmiş, uyarıları dikkate almamaları halinde karşılık vereceklerini bildirmişti. Baltık ülkeleri, Rusya'nın söz konusu iddialarını reddetmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
'Mutlak butlan' kararı dünya basınında

Mutlak butlan dünya basınında: Liderlik krizi, erken seçim...
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

Gözaltına alınan ünlüler böyle görüntülendi: Adli Tıp'a sevk edildiler
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'den ilk Kılıçdaroğlu hamlesi geldi
'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu