Essen'deki Müslüman Mezarlığına Saldırıya Tepki

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Ruhr Bölgesi, Essen'de Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı kınayarak sorumluların cezalandırılmasını talep etti. UID Başkanı Dursun Baş, tahribatın toplumsal barışa tehdit olduğunu ifade etti.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Ruhr Bölgesi, Almanya'nın Essen kentinde 17 Ekim'de Müslüman mezarlığının saldırıya uğrayarak tahrip edilmesine tepki göstererek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

UID Ruhr Bölgesi Başkanı Dursun Baş, Essen'de 17 Ekim'de Müslüman mezarlığına düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Baş, "Essen Müslüman Mezarlığı'na gerçekleştirilen menfur saldırıyı derin bir üzüntü ve büyük bir öfkeyle kınıyoruz. Bu tür eylemler, sadece hedef alınan toplumu değil, birlikte yaşadığımız tüm toplumu derinden yaralamaktadır." ifadesini kullandı.

Sorumluların bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını gerektiğini belirten Baş, "Söz konusu saldırı, mezarlıkta yapılan tahribatla birlikte inançlara ve değerlerimize yönelik açık bir saygısızlıktır. Mezar taşlarının kırılması, çiçeklerin sökülmesi ve kutsal alanların zarar görmesi, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

UID olarak uzun yıllardır Müslüman karşıtlığına (İslamofobi), ırkçılığa ve her türlü nefret suçuna karşı kararlı bir duruş sergilediklerine dikkati çeken Baş, şunları kaydetti:

"Misyonumuz dayanışmayı, eşitliği ve adaleti güçlendirmek, vizyonumuz ise farklı inanç ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı bir Ruhr bölgesi inşa etmektir. Bu doğrultuda, nefret ve ırkçılık temelli her türlü saldırının bir daha yaşanmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplumumuzun birliği, inancı ve dayanışması, nefret ve ırkçılıktan her zaman daha güçlüdür. UID Ruhr Bölgesi olarak, birlikte daha güvenli, kapsayıcı ve huzurlu bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz."

Olay

Almanya'nın Essen kentinde 17 Ekim'de Müslüman mezarlığı saldırıya uğramış, bazı mezar taşları kırılıp, mezarlardaki bitkiler sökülerek, mezarlar tahrip edilmişti.

Bölgede yaşayan Türk toplumunun tepkisine neden olan olay sonrası Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı'nın yanı sıra çeşitli dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileri mezarlığı ziyaret etmişti.

Haberler.com
