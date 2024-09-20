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Espiye Müftülüğü'nden Engelliler İçin Cami-Engelli Buluşması

Espiye Müftülüğü'nden Engelliler İçin Cami-Engelli Buluşması
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Espiye Müftülüğü, Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası etkinlikleri çerçevesinde engelli bireyler için bir buluşma programı düzenledi. Müftü Osman Gülbe, engellilerin toplumda önemli bir yerinin olduğunu vurgulayarak, destek sağlayacaklarını ifade etti.

Espiye Müftülüğünce Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Cami-Engelli Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Merkez Camisi'ndeki program, Müftülük Şube Müdürü Ömer Çınar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Allah'ın tüm insanları fiziki yapılarına, engelli veya engelsiz oluşlarına göre değil, iman, ahlak, takva veya inkar, isyan ve zulüm açısından değerlendirdiğini söyledi.

Müftülük olarak engelli bireyler için her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Gülbe, "Biz, size yardımcı olma konusunda her şeyi yapmaya hazırız. Çünkü hayat sizinle güzel. Her birimiz engelli adayıyız. Engelli olmak Allah katında ne üzülecek bir durum ne de sağlığı sıhhati yerinde olanların Allah katında üstünlüğüne delalet eden bir durum. Sadece üstünlük Rabbimizin katında takvadadır." dedi.

Espiye Engelliler Koordinatörü Orhan Cesur, din görevlileri ve engellilerin katıldığı program, hediye ve ikramın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

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