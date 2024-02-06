Espiye Kaymakamı ve Belediye Başkanı Depremzedeleri Ziyaret Etti

Espiye Kaymakamı Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede kalan afetzedeleri ziyaret etti.

İlçede kaldıkları evlerinde ziyaret ettiği afetzedelerle sohbet eden Tengir ve Karadere, ailelere çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretlerde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua da edildi.

Kaymakam Tengir, depremzedelerin maddi ve manevi yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, afetzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ziyaretlere İlçe Emniyet Müdürü Yahya Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yayla Koca, Müftü Vekili Orhan Cesur da katıldı.