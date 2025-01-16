Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan şehit annesine ve organları bağışlanan gencin yakınlarına ziyaret

Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan şehit annesine ve organları bağışlanan gencin yakınlarına ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Şehit Jandarma Er Ömer Bayrak ile organları bağışlanan Serpil Abdioğlu'nun ailelerini ziyaret etti.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Şehit Jandarma Er Ömer Bayrak ile organları bağışlanan Serpil Abdioğlu'nun ailelerini ziyaret etti.

Şehidin annesi Emine Bayrak'ı evinde ziyaret eden Kavanoz, eşi Nazım Bayrak'ın vefatı dolayısıyla da taziyelerini iletti.

Kavanoz, organları bağışlanan Nergis Abdioğlu'nun Ericek köyündeki ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlere, Espiye Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ve Emniyet Müdürü Ferit Öge ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
img

29 yıllık sponsorluk bitti! TFF'de TOGG dönemi
img

Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay bilmecesi çözüldü!
img

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
ABD'yi küle çeviren yangında insan kalıntıları aranıyor

Felaketin fotoğrafı! Özel kıyafetlerle insan kalıntısı aranıyor
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

Veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
Otobüs firmasının yolculara yaptığı ikram şaşırttı

Otobüs firmasından yolcuları şaşkına çeviren servis
TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.