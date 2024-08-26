Espiye Emniyet Müdürlüğüne Yeni Atama

Espiye Emniyet Müdürlüğüne atanan Ferit Öge görevine başladı.

Öge, kendisini ziyaret eden gazetecilere, ilçe halkının rahat ve huzurlu bir şekilde yaşam sürmesi için emniyet teşkilatı olarak ekip arkadaşlarıyla gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Öte yandan bir önceki İlçe Emniyet Müdürü Yahya Aslan emekli olması dolayısıyla görevinden ayrılmıştı.