Espiye'de Yaz Kur'an Kursları için Çocuk Şenliği Düzenlendi
Espiye İlçe Müftülüğü tarafından Mescid-i Aksa Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere ödüller verildi ve çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

Espiye'de yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik çocuk şenliği düzenlendi.

Espiye İlçe Müftülüğünce Mescid-i Aksa Camisi'nde organize edilen etkinlikte dua, ilahi ve şiirler okundu.

Etkinlikte, ilçedeki spor ve bilgi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz, yaptığı konuşmada, Kur'an kurslarına çocuklarını gönderen velilere teşekkür ederek, çocukların din eğitimi ile sure, dua ve Kur'an okumayı öğrenmelerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

?İlçe Müftüsü Osman Gülbe ise ilçede yaz kurslarında 1600 öğrencinin Kur'an eğitimi gördüğünü belirtti.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kubilay Bayındır, İlçe Emniyet Müdürü Ferit Öge, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
