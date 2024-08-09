İskenderun'da Şehit Deniz Er Mustafa Göbüt için Mevlit Okutuldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1997'de şehit olan deniz er Mustafa Göbüt için mevlit okutuldu.

Espiye Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü koordinesinde Göbüt'ün şehadetinin 27. yıl dönümünde Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehit ve gaziler anıldı.

Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve kasideler okuduğu mevlitte Müftü Osman Gülbe de şehitler için dua etti.