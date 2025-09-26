Haberler

Espiye'de Şap Aşısı ve Küpeleme Çalışmaları Gerçekleştirildi

Espiye'de Şap Aşısı ve Küpeleme Çalışmaları Gerçekleştirildi
Espiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki büyükbaş hayvanlara şap aşısı yaparken, aynı zamanda küpeleme işlemleriyle bunları kayıt altına aldı. Yetkililer, düzenli aralıklarla aşılamaların devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, kahverengi kokarca ile mücadele için çiftçilere feromon tuzak dağıtıldı.

Espiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şap aşısı ve küpeleme çalışması gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı mahalle, köy ve yaylalarda yapılan çalışmalarda büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı, aynı zamanda küpeleme işlemleriyle kayıt altına alındı.

Yetkililer, şap hastalığına karşı koruyucu aşılamaların düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Öte yandan kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında çiftçilere feromon tuzak dağıtıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
