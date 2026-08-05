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Espiye'de Kur'an Kursu Öğrencileri ve Engelliler Buluştu

Espiye'de Kur'an Kursu Öğrencileri ve Engelliler Buluştu
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Giresun Espiye'de Kur'an kursu öğrencileri ve engellilere yönelik camide etkinlik düzenlendi; Kur'an okundu, ilahiler söylendi, İlçe Müftüsü manevi gelişim ve dayanışmayı vurguladı, yemek ikram edildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri ve engellilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Nedim Urhan 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve İlim Yayma Cemiyeti iş birliğinde Gülburnu köyü Kıran Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

İlçe Müftüsü Haki Özgül, yaptığı konuşmada, gençlerin manevi gelişimi ve toplumsal dayanışma bilincinin önemini vurguladı.

Etkinlik sonunda öğrencilere yemek ikram edildi.

Kaynak: AA
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