Espiye'de Kur'an Kursu Öğrencileri ve Engelliler Buluştu
Giresun Espiye'de Kur'an kursu öğrencileri ve engellilere yönelik camide etkinlik düzenlendi; Kur'an okundu, ilahiler söylendi, İlçe Müftüsü manevi gelişim ve dayanışmayı vurguladı, yemek ikram edildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri ve engellilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Nedim Urhan 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve İlim Yayma Cemiyeti iş birliğinde Gülburnu köyü Kıran Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.
İlçe Müftüsü Haki Özgül, yaptığı konuşmada, gençlerin manevi gelişimi ve toplumsal dayanışma bilincinin önemini vurguladı.
Etkinlik sonunda öğrencilere yemek ikram edildi.
Kaynak: AA