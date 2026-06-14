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Giresun'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

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Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.E. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Arpacık köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ü.E. ve B.G. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
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