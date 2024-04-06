Espiye Belediyesi Yağlıdere İftar Programı Düzenledi
Espiye Belediyesince iftar programı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Erol Karadere, bir düğün salonunda organize edilen iftar programında Espiye'de yaşayan Yağlıderelilerle bir araya geldi.
Karadere, ramazanda insanların kardeşlik ve barış duygularıyla aynı sofra etrafında toplandığını belirterek, "Ramazanın sonuna yaklaştığımız şu günlerde Ramazan Bayramı'nın güzellikle geçmesini diliyorum. Bayramınızı da şimdiden kutluyor, saygılarımı sunuyorum." dedi.
Programa, CHP Espiye İlçe Başkanı İbrahim Akgün ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.