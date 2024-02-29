Giresun'da Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, esnafı ziyaret etti.

İlçe esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Karadere, 10 yıldır Espiye'nin kalkınması ve refahı için çabaladıklarını söyledi.

Karadere, üçüncü kez belediye başkanlığı görevi için yola çıktığına işaret ederek, "Karadeniz'in incisi şirin Espiyemiz ve siz değerli hemşehrilerime hizmet etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi daha çok çalışacağım." dedi.