Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere: Altyapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Karadere, Adabük, Çam, Esentepe mahalleleri ile 23 Nisan Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlgililerden bilgi alan Karadere, AA muhabirine, kentin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Daha modern ve yaşanabilir Espiye hedefinde olduklarını ifade eden Karadere, 5 yıllık görev sürecinde de bunu başarma adına önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Karadere, Espiye için çalışmaya devam edecekleri vurgulayarak, "Espiye ilçemiz için büyük hedeflerimiz var. Geride kalan 5 yılda önemli hizmetlere imza attık. Atmaya da devam edeceğiz." dedi.