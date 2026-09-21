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ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy, ilk öğle yemeğinde öğrencilerle aynı sofrayı paylaştı.

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ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy, ilk öğle yemeğinde öğrencilerle aynı sofrayı paylaştı.
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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, yeni akademik yılın ilk öğle yemeğinde Meşelik Kampüsü'ndeki Merkez Yemekhanede öğrencilerle aynı sofrayı paylaştı. Gümüşsoy, yönetimin kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, yeni akademik yılın ilk öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Gümüşsoy, Meşelik Kampüsü'ndeki Merkez Yemekhanede öğrencilerle aynı sofrayı paylaşarak sohbet etti.

Öğrencilerin heyecanını, merakını ve gelecek hedeflerini dinleyen Gümüşsoy, üniversitenin öğrencilerin enerjisi ve katkılarıyla büyümeye devam edeceğini belirtti.

Gümüşsoy, yeni akademik yılın tüm öğrenciler için başarılı, sağlıklı ve keyifli geçmesi temennisinde bulunarak, üniversite yönetiminin kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu ifade etti.

Programda, rektör yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Önder de yer aldı.

Kaynak: AA
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