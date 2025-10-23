Haberler

ESOGÜ Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü Etkinliği Düzenlendi

ESOGÜ Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü Etkinliği Düzenlendi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Hasta Hakları Günü etkinliği düzenleyerek, hasta hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yaptı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından Hasta Hakları Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ESOGÜ Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Başmüdür Ayşe Kırcı, Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Esin Gökalp ve birim personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik kapsamında poliklinikler girişine kurulan stantlarda hasta hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılarak, konuyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında serviste yatan hastalara ziyaretler gerçekleştirildi.

Hastalara hasta hakları ve konuyla ilgili faaliyetler yürüten Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
