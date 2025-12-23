Haberler

Apartmanlardan 4 motosiklet çalan şüpheliler yakalandı; o anlar kamerada

Apartmanlardan 4 motosiklet çalan şüpheliler yakalandı; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde 14 ve 15 yaşlarındaki 4 gencin, apartmanların bahçelerinde park halindeki motosikletleri çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 14 ve 15 yaşlarındaki 4 şüpheli, girdikleri apartmanlarda park halindeki 4 motosiklet ve 2 motosiklet plakası çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Ata Mahallesi'nde meydana geldi. R.S. (15), G.Ç. (14), D.R. (15) ve O.Ç. (14), apartman bahçelerinde park halindeki 4 motosiklet ile 2 motosiklet plakasını çaldı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bazı kameralara yön vererek ya da yerlerini değiştirerek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. 6 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili şikayet üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkıp, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler R.S., G.Ç., D.R. ve O.Ç. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.S., G.Ç. ve D.R. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. O.Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi

Gözaltına alınan ünlü yapımcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak

Yıldız isim bu akşam Fenerbahçe'deki son maçına çıkacak
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası
'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...