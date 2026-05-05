Eskişehirli ortaokul öğrencisi kodlama yarışmasında dünya ikincisi oldu

Eskişehir'de ortaokul öğrencisi Aslı Çetin, uluslararası düzeyde düzenlenen "Codementum Uluslararası STEM Olimpiyatları"nda dünya ikincisi oldu.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Çetin, öğrencilerin algoritmik düşünme, problem çözme ve yazılım geliştirme becerilerini ölçen "Codementum Uluslararası STEM Olimpiyatları"na başvurdu.

Platformun düzenlediği yarışmada, gerçek zamanlı ve çok aşamalı görevlerle katılımcıların hem teorik bilgisi hem de pratik çözüm üretme yetenekleri değerlendirildi. Yaklaşık 10 farklı grupta toplam 5 bin öğrencinin katıldığı yarışmada, kendi grubunda 500 öğrenci arasından sıyrılan Aslı Çetin, gösterdiği performansla dünya ikinciliğini elde etti.

Organizasyonun "Python Programlama" kategorisinde 30 sorunun 29'unu doğru yapan Çetin, ikincilik madalyasını kazandı.

Çetin, kodlama alanındaki gelişimini disiplinli çalışmayla sürdürüyor.

"Sonucu öğrendiğimde çok mutlu oldum"

Aslı Çetin, AA muhabirine, programlama eğitimine üç yıl önce başladığını belirterek, kurs eğitmeni Taha Özdemir'in öncülüğünde oyunlaştırılmış şekilde programlar yaptığını söyledi.

Bu alandaki çalışmaların kendisi için eğlenceli olduğunu kaydeden Çetin, sürekli ve disiplinli çalışma sonucunda kendisini geliştirdiğini ifade etti.

Yarışmada böyle bir başarı beklemediğini belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Sonucu öğrendiğim zaman çok mutlu oldum. Çok heyecanlandım. Oyun kodlama alanında ilerlemek istiyorum. Genel olarak oyun üzerinde ilerlemek istiyorum çünkü bu alan daha çok ilgimi çekiyor. Bu alanda ilerleyip iş sahibi olmak istiyorum. Arkadaşlarıma da bu alanda disiplinli olarak çalışmalarını ve hiçbir şekilde pes etmemelerini tavsiye ediyorum."

Okul Müdürü Ayhan Yerli ise okullarının çoklu yabancı dil programı uygulayan profile sahip olduğunu kaydetti.

Öğrencilerinin akademik, sosyal ve kültürel anlamda başarılı olduğunu dile getiren Yerli, şunları belirtti:

"Öğrencilerimiz bu başarılarını hem bireysel anlamda hem de toplu olarak göstermeye çalışmaktadır. Aslı öğrencimiz, kodlama alanında dünya ikincisi olmuştur. Bu başarının elde edilmesinde hem kendisinin özverisi hem öğretmenlerinin desteği hem de aynı zamanda sabrın çok büyük bir etkisi var. Aslı'nın ortaya koymuş olduğu bu başarı aynı zamanda okulumuz ve ülkemiz adına bir gurur olacak. Kendisinden sonra gelen arkadaşlarına da bir ilham kaynağı olacağını düşünüyorum."

"Ona 'kodların kraliçesi' ünvanını vermiştim"

Çetin'in kodlama eğitimi aldığı kurumda eğitmen olarak görev yapan Taha Özdemir de basit bilgisayar kullanımıyla başladıkları eğitimlerin ardından zaman içinde Aslı'nın algoritmik düşünce becerilerini geliştirdiklerini kaydetti.

Çalışmalarında oyunlaştırılmış programlama platformlarıyla ilerleme katettiklerini vurgulayan Özdemir, "Aslı'yla tanıştığımda 20 kişilik bir eğitim grubum vardı. Kendisi sessiz bir şekilde uygulamaları hep en doğru şekilde yapardı. O dönemlerde ona 'kodların kraliçesi' ünvanını vermiştim. Bu Aslı'nın çok hoşuna gitmiş. Onun bu şekilde keşfedilmesini sağlamış olduk." dedi.

Özdemir, yarışmaya "python" yazılım diliyle katıldıklarını aktararak, "Aslı bu alanda çok üst düzey bir performans gösterdi. 30 soruda 29 doğru yaptı. Son soruya 5-6 dakikamız kalmış. Bu sürede soruları bitirmiş olması onun dünya ikincisi olmasını sağladı. Eğer son soruyu da yapsaydı muhtemelen dünya birincisi olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Aslı'nın sınavdan önceki hafta her gün günde 50-60 problem çözerek ilerlediğine değinen Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslı'yla konuştuğumda dereceye girme ihtimalinin olduğunu fakat beklentisini her zaman düşük tutmasını söylemiştim. Kursumuzda sadece benimle olan özel derslerinde değil kendisi de çalışınca ve buna yönelik disiplinli bir çaba sarf edince dünya ikinciliği onun için kaçınılmaz oldu. Aslı hangi mesleğe sahip olursa olsun, bugünlerde elde etmiş olduğu yetkinlikler, onun geleceğine ışık tutacak."